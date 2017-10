Brión aproba por unanimidade a adhesión ao programa de promoción “Área Santiago”

Brión, 19 de outubro do 2017 – O pleno municipal de Brión aprobou por unanimidade a adhesión do Concello de Brión ao programa de promoción turística “Área Santiago”.

En Ärea Santiago actualmente participan dezaseis municipios do interior de Galicia (A Estrada, Arzúa, Boqueixón, Lalín, Melide, O Pino, Oroso, Padrón, Rois, Santiago de Compostela, Silleda, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vila de Cruces). O programa traballa na promoción turística conxunta desta zona dende o ano 2013 e o concello estará representado polo alcalde, José Luís García, e pola tenente de alcalde, Yolanda Bouzas.

O pleno municipal autorizou a sinatura do convenio de colaboración, polo cal o Concello de Brión fará unha achega de 1.766 euros.

Ordenanzas fiscais

A unanimidade caracterizou a sesión, xa que todos os acordos foron tomado co apoio dos catro grupos municipais. Así, o pleno acordou a actualización das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (que pasa do 1,18 ao 1,19), da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana (que medra un 3% para vivendas e 5% para o resto. Isto supón que unha vivenda que pagaba algo máis de 88 euros, agora pagará 90,7 euros), da taxa pola subministración de auga (que se actualiza de acordo co IPC interanual: 1,6%) e da taxa pola utilización privativa da vía pública para facilitar entrada a garaxes particulares. Desta última, o secretario municipal indicou que é practicamente unha ordenanza nova, xa que se levaba sen actualizar dende 1978 e aínda estaba en pesetas.

Así mesmo, o pleno tomou coñecemento do período medio de pagos do terceiro trimestre do 2017: -10,45, o que significa que o Concello de Brión abona as facturas nun prazo de 20 días despois da súa entrada. Finalmente, o pleno acordou declarar non utilizables e, polo tanto, excluílos do Inventario Municipal de Bens, unha maquinaria obsoleta e que non está a ser empregada. Trátase dun camión para canteira, unha pala cargadora, un pisón, un pisón grande e unha furgoneta por un valor total de 5.250 euros que se atopan nunha situación de deterioro e onde se procederá á súa venda.

Pazo de Meirás

Finalmente, antes do inicio da sesión, os voceiros dos catro grupos municipais (PSOE, PP, BNG e concelleiro non adscrito) acordaron unha moción conxunta para pedir a devolución do Pazo de Meirás. Así acordaron integrarse na Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás para o patrimonio público, rexeitar a xestión por parte da Fundación Franco do programa de visitas e apoiar a demanda do Concello de Sada de que sexa este municipio quen as xestiones, ao tempo que condenan por apoloxía do franquismo as declaracións realizadas polo voceiro da Fundación.

O pleno de Brión tamén instará a todos os grupos políticos nas Cortes Xerais a que modifiquen a Lei de Fundacións para impedir a legalidade de fundacións que fagan apoloxía do franquismo e instar aos parlamentarios de Galicia a aprobar unha Lei Galega de Memoria Histórica. Así mesmo, o pleno brionés apoia a realización dun estudio sobre o espolio e a apropiación do Pazo de Meirás por parte da familia Franco.