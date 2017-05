Brión acolle “Contos de primavera”, contacontos para nenos de 3 a 9 anos

Brión, 12 de maio do 2017 – A sala de exposicións da Casa da Cultura de Brión acolle esta tarde, ás 18:00 horas, a representación de “Contos de primavera”, unha sesión de contacontos dirixida a un público infantil de entre 3 e 9 anos de idade. A participación é totalmente libre e de balde.

“Contos de Primavera” é o segundo espectáculo da muradá Celtia Figueiras, que o pasado mes de marzo xa acadou gran éxito de público coa súa representación dos “Contos de Inverno”. O obxectivo é que os nenos e nenas aprendan a ver e sentir as distintas estacións do ano dun xeito diferente. O espectáculo está organizado polo Concello de Brión, en colaboración co programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia.