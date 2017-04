Brión acolle esta tarde un concerto do Coro Diapasón

Brión, 29 de abril do 2017 – O salón de actos do centro social polivalente de Brión acolle hoxe sábado 29 de abril, ás 20:30 horas, un concerto do Coro Diapasón (Ferrol), organizado polo Concello e con entrada é libre ata completar aforo.

Nado no verán de 2010 en Ferrol, Diapasón interpreta fundamentalmente música coral contemporánea, tanto culta como popular. No seu repertorio inclúe temas interpretados en ata once linguas distintas. Pezas orixinais ou arranxadas de pop, folk, rock ou relixiosas conforman o seu repertorio, que cantan habitualmente “a capella” ou acompañados por piano, violín e cello, instrumentos que tocan os propios membros do coro.