Brión denuncia a situación de indefensión na que se atopa ante Fenosa

Brión, 4 de novembro do 2017 – O alcalde de Brión, José Luís García, anuncia que o Concello presentará unha queixa formal diante da Consellería de Economía, Emprego e Industria se Gas Natural Fenosa non resolve durante a próxima semana os seus problemas administrativos.

Os problemas administrativos de Fenosa teñen sen subministro eléctrico o campo de fútbol municipal e a nova traída de augas da localidade da Torre. García denuncia a indefensión na que se atopa o municipio diante da empresa xa que “eles meten a pata cos trámites administrativos e o único que se lles ocorre é dar largas e aparecer para cortar o subministro ao campo de fútbol, polo que se a próxima semana non temos unha solución definitiva acudiremos á Xunta de Galicia para que nos bote unha man”.

No caso do campo municipal de fútbol, o problema vén pola tramitación dun contrato de subministro de outubro de 2016. O responsable da empresa na zona tramitou mal o contrato e Gas Natural Fenosa non o aceptou, pero non comunicou tal decisión ao Concello de Brión senón que directamente optou por cortar o subministro eléctrico esta semana. “Temos documentación no que responsables da empresa admiten que foi un erro deles pero para o único que foron rápidos foi para cortar o subministro”, lamenta o alcalde brionés, quen indica que “dende o pasado 31 de outubro tivemos que instalar un grupo electróxeno na zona para que as instalacións sigan operativas”.

Ante esta situación, o Concello de Brión seguiu as instrucións de Gas Natural Fenosa e tramitou unha nova alta de contrato, “pero agora resulta que temos que esperar a que veñan co contador e a luz. Estiveron moi rápidos á hora de cortala pero agora chamas e non hai resposta de cando van solucionar un problema que crearon eles soíños”.

A Torre

A demora é aínda maior no caso da localidade de A Torre, onde o concello acometeu en xaneiro unhas obras de bombeo para levar o abastecemento de auga. Unhas obras executadas por Espina e Delfín que están rematadas dende o pasado 17 de outubro pero que non se poden dar de alta porque non teñen os CUPS (Código Universal de Punto de Subministro) que ten que conceder Gas Natural Fenosa. O CUP é un código único que comeza por ES e que identifica un punto receptor de abastecemento de toda a rede de luz.

“Aínda que nos desen a alta a próxima semana, os veciños e veciñas terán que agardar outros 15 días máis sen poder acceder ao subministro de auga. E xa levan agardando dende setembro, que se tramitou o permiso”, denuncia José Luís García, quen lembra que “este non é o único atraso que se ten producido nesta obra, pois se iniciou en xaneiro pero se alongou no tempo porque tivemos que agardar a que os técnicos de Gas Natural Fenosa acudiran a facer o reforzo da liña de alta tensión que se lles demandara”.