Destrozos no parque infantil de Monte Devesa en Brión

Brión, 22 de outubro do 2017 – O Concello de Brión denunciou ante a Garda Civil os destrozos causados no parque infantil da urbanización Monte Devesa (Os Ánxeles) acaecidos na madrugada do xoves a venres.

A falta de cuantificar polo miúdo os danos causados, a peor parte levárona os novos xogos infantís instalados este mesmo ano polo Concello de Brión xa que un deles quedou literalmente partido pola metade e tamén se aprecian desperfectos no novo pavimento continuo de caucho.

As forzas de seguridade informaron ao Concello de que xa están a realizando as pesquisas precisas e que mesmo teñen unha pista para tratar de dar cos culpables. Así mesmo confirmaron que reforzarán a vixianza, xa que este non é o primeiro episodio destas características que se produce nas últimas semanas nun parque infantil.

Dende o Concello de Brión esperan que os culpables destes destrozos poidan ser identificados canto antes e lembran que hai unhas semanas tiveron lugar uns sucesos semellantes moi preto do lugar, concretamente no parque infantil da urbanización Agro Novo. O Concello de Brión investira a finais de 20016 un total de 22.000 euros en melloras nos parques infantís de Monte Devesa e Gándara.