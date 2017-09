Brión hoxe o día grande da Santa Minia 2017

Brión, 27 de setembro do 2017 – Tras o éxito do espectáculo Son galego, son cubano de Roi Casal, a Carballeira de Santa Minia prepárase para celebrar hoxe mércores o día grande das Festas de Santa Minia 2017.

A Santa Minia 2017, ao coincidir con xornadas laborables, está a supoñer algúns cambios nos costumes da romaría. O máis importante: case todas as actividades se están a concentrar en horario de tarde/noite, xa que a presenza de visitantes polas mañás é testemuñal.

Día de Santa Minia

Hoxe a festa comezará ás dez da mañá coa actuación, un ano máis, da Charanga Os Celtas, que volverá actuar ás 18:30 horas. A mediodía actuará a agrupación “Tíralle do aire” de Negreira, que dará paso a unha sesión vermú coa orquestra Trébol. O momento de maior afluencia terá lugar coincidindo coa misa solemne das 13:00 horas, momento no que coinciden os devotos que asisten á celebración cos romeiros que acoden á sesión vermú e a comer o polbo e o churrasco nas 5 polbeiras instaladas na contorna.

Na avenida de Santa Minia, que está cortada ao tráfico dende onte as 18:00 horas, haberá uns 150 postos de venda de rosquillas, roupa, chourizos, larpeiradas, licores, filloas, ferramentas, pulseiras, velas, imaxes relixiosas, xeados… Os carruseis, inchables, coche de choque e demais atraccións estarán este ano nun novo emprazamento, nunha parcela próxima ás polbeiras.

As celebracións relixiosas terán lugar na reitoral situada en fronte á capela de Santa Minia a cada hora, entre as 9:00 e as 12:00 horas e entre as 17:00 e as 20:00 horas, coa mencionada misa solemne ás 13:30 horas. Un ano máis, as velas e figuriñas de cera dos devotos depositaranse na reitoral e non na capela por motivos de seguridade. Unhas figuriñas con formas de mans, brazos, cabezas, pernas… (de acordo con aquela parte do corpo na que pidan a actuación de Santa Minia) que os devotos presentarán á Santa e que poderán mercar nos postos que rodean a capela de Santa Minia. Nas últimas edicións, incluso nos momentos de maior afluencia, a espera para bicar o sepulcro onde repousan os restos da Santa e pasar sobre el as típicas imaxes de Santa Minia para que lles dea sorte durante todo o ano non se demorou máis aló de 25 minutos.

Ás 17:30 horas, o Mago Teto representará “O afiador”, un espectáculo de maxia para toda a familias; mentres que ás 19:30 horas será o momento para as escolas tradicionais de baile e pandeireta de Brión. A verbena comezará ás 20:30 horas coas orquestras “Trébol” e “Cinema”.

O Concello de Brión ten en marcha un dispositivo especial para velar pola seguridade e comodidade dos visitantes. Haberá habilitadas sete zonas de aparcamento totalmente gratuítas que estarán convintemente sinalizadas. Os autobuses farán transbordo no Centro Social Polivalente, mentres que os condutores particulares serán guiados por efectivos de Protección Civil cara a zona de aparcamento máis achegada á Carballeira de Santa Minia que conte con prazas libres nese momento.