Brión conmemorará mañá o Día do Teatro co espectáculo “O Xigante”

Brión, 26 de marzo do 2017 – O Concello de Brión conmemorará este luns 27 de marzo, Día Internacional do Teatro, coa celebración da peza “O Xigante” a cargo da compañía Elefante Elegante.

A obra de teatro está dirixida a un público infantil de entre 3 a 8 anos de idade e celebrarase na sala infantil da Biblioteca Municipal de Brión. A entrada é libre e de balde ata completar o aforo.

O acto contará coa presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, xa que esta actividade forma parte do programa Ler conta moito, que promove a Xunta de Galicia en colaboración cos concellos.

“O Xigante”, interpretado por Gonzalo Guerreiro, é un espectáculo baseado nun conto de Óscar Wilde no que conviven o cómico e o poético, a forza da palabra e a elocuencia do xesto, a plasticidade da manipulación dos obxectos coa evolución do dispositivo escenográfico. Unha narración oral acompañada polo teatro xestual e pola constante presenza da música.