A Aula de Idiomas de Brión inclúe a linguaxe de signos

Brión, 13 de setembro do 2017 – A Aula de Idiomas do Concello de Brión ampliará este ano a súa oferta formativa incluíndo os niveis de iniciación e medio de linguaxe de signos.

Unha oferta que inclúe tres linguas: inglés, francés e alemán, nas modalidades iniciación e medio-baixo. Ademais, no caso do inglés, tamén se inclúen os niveis medio, medio-alto e preparación das probas oficiais First, ademáis da linguaxe de signos.

As clases terán lugar no centro social polivalente de outubro a decembro de 2017. A cota é de 90 euros por curso. As inscricións están abertas ata o vindeiro 20 de outubro na Casa da Cultura de Brión ou no 981 509 908. Será preciso un mínimo de 8 persoas inscritas por curso para a súa celebración.

Horarios

En canto aos horarios, mantéñense os do curso pasado. Así, as clases de iniciación de francés e de alemán terán lugar os martes e xoves, de 20:00 a 21:00 horas; mentres que as de nivel medio-baixo de ambas linguas terán lugar o mesmo día de 21:00 a 22:00 horas. As clases de inglés terán lugar os luns e mércores: iniciación (de 11:00 a 12:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas), medio-baixo (de 12:00 a 13:00 horas e de 21:00 a 22:00 horas), medio (de 20:00 a 21:00 horas) e medio-alto (de 21:00 a 22:00 horas).

As clases para preparar as probas oficiais First serán os martes e xoves, de 20:00 a 21:00 horas. Finalmente, os luns e mércores terán lugar as clases de linguaxe de signos, as de iniciación de 20:00 a 21:00 horas e as de nivel medio de 21:00 a 22:00 horas.