Brión mellora polideportivo, biblioteca e a piscina de Bastavales

Brión, 22 de setembro do 2017 – O Concello de Brión investirá máis de 46.000 euros nun proxecto para acometer diversas melloras en tres instalacións municipais: o polideportivo de Pedrouzos, a piscina de Bastavales e a biblioteca. Unhas actuacións que teñen un prazo de execución de dous meses, polo que estarán rematadas antes de finais de ano.

As obras máis importantes acometeranse na piscina de Bastavales, onde o seu vaso presenta fisuras e perdas de auga propias da antigüidade desta instalación. Por iso, o Concello de Brión vai proceder á impermeabilización do vaso e aproveitará tamén para mellorar os seus bordes, instalando un novo firme con pedra artificial antideslizante con granito e cemento branco para maior seguridade dos e das bañistas. Ademais, mellorarase a instalación eléctrica da depuradora e a do interior do vestiario, con novos puntos de luz e alumeado de emerxencias.

No caso do polideportivo municipal de Pedrouzos, o Concello de Brión vai acondicionar o interior dun dos seus baños para poder facilitar o seu uso por persoas con mobilidade reducida. Así mesmo, procederase á impermeabilización do zócalo en todo o seu perímetro, xa que é demasiado poroso e está a propiciar a entrada de auga, sobre todo no lado leste.

Por último, o Concello mellorará o alumeado da biblioteca, onde as lámpadas están a demasiada altitude. A actuación consistirá en suspender as luminarias a unha distancia axeitada para garantir un bo nivel lumínico para as persoas que utilizan esta instalación municipal.