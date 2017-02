Brión lembrará a Rosalía de Castro ao longo dun mes

Brión, 23 de febreiro do 2017 – Brión ten preparado un amplo programa de actividades lúdicas e culturais para celebrar con toda a cidadanía o Día de Rosalía, que se conmemora este venres 24 de febreiro.

O programa comezará este venres coa exposición “Unha imaxe e mil versos” na Biblioteca Municipal de Brión e que se estenderá ata o vindeiro 17 de marzo e que posteriormente, tamén poderá visitarse na biblioteca Roberto Vidal Bolaño do IES de Brión, froito da colaboración entre ambos centros.

Ruta, monicreques e animación

O venres 3 de marzo, o alumnado do CEIP de Pedrouzos realizará unha pequena ruta pedestre dende o alto do Monte Rubial ata a igrexa parroquial de San Xiao de Bastavales. Nesta andaina, os nenos e nenas de Brión percorrerán os lugares que Rosalía inmortalizou no poema “Campanas de Bastavales”. Un percorrido guiado e que estará acompañado do recitado de poemas da inmortal autora.

Unha semana despois, o venres 10 de marzo, ás 18:00 horas, o centro social polivalente acollerá “A viaxe de Rosalía”, un espectáculo de monicreques de Larraitz Urruzola sobre a vida da ilustre artista galega. Unha actuación recomendada para todos os públicos e de asistencia libre e de balde.

Finalmente, o venres 17 marzo, ás 18:00 horas, a sala infantil da biblioteca municipal de Brión acollerá o espectáculo “Rosalía cumpre 180 anos! Queres celebralo con ela?”. Unha actuación especialmente dirixida ao público infantil e de entrada de balde ata completar aforo. Neste espectáculo, a actriz María Torres caracterízase como unha divertida Rosalía que sae dos libros para falar da súa vida, dos seus fillos e da súa paixón: a poesía; ao tempo que lles propón aos nenos e nenas presentes distintos xogos de creación literaria.

Durante todo este tempo, a Casa da Cultura protagonizará unha campaña de fomento da visibilidade da figura de Rosalía entre a cidadanía de Brión. Unha campaña que destacará os vínculos sentimentais entre Brión e Rosalía a través dunha lona e unha serie de marcapáxinas deseñadas polo recoñecido artista Xosé Vizoso.

A lona instalarase anualmente no balcón da Casa da Cultura de Brión cada 24 de febreiro, coincidindo coa celebración do Día de Rosalía. Os marcapáxinas repartiranse entre os escolares do concello e estarán dispoñibles de balde para toda a cidadanía na biblioteca municipal, na Casa Consistorial e Casa da Cultura.