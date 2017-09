Roi Casal leva o Son Galego, Son Cubano á Santa Minia

Brión, 25 de setembro do 2017 – Brión comezou onte catro días de festa coa celebración da tradicional Romaría de Santa Minia, que hoxe vivirá un dos seus pratos fortes co espectáculo Son Galego, Son Cubano do artista Roi Casal.

Son galego, Son Cubano é un espectáculo que mestura as letras de Neira Vilas coa música de Roi Casal. A cita será na Carballeira de Santa Minia a partir das 22:30 horas.

Este gran espectáculo musical entre Galicia e Cuba foi presentado no Gran Teatro da Habana (Palacio do Centro Galego) en maio de 2016 con dous memorables concertos. Un show con letras de Neira Vilas e a posta en escena dos mellores músicos de ámbolos dous países, que foi visto en directo por máis de 50.000 persoas na xira de 2016.

Roi Casal traballou conxuntamente neste espectáculo con Neira Vilas ate o falecemento deste último en novembro de 2015. A xira é unha homenaxe ao propio Neira Vilas e á emigración galega en Cuba, onde o escritor residiu 31 anos da súa vida para deixar rexistrada en varias das súas obras a incrible epopea dos galegos na illa caribeña.

O concerto conta coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Brión, polo que a asistencia é totalmente libre e de balde. Ademais, durante a tarde do luns a carballeira de Santa Minia acollerá tamén as actuacións de Isla Letriska co show “Letriska Inmobile”, un espectáculo familiar de circo e clown (17:30 horas); e do grupo folk Peta Forte (18:30 horas).