O Aturuxo de Melpómene representa en Brión Terapia de bar

Brión, 28 de outubro do 2017 – O centro social polivalente de Brión acolle esta tarde, ás 20:30 horas, a posta en escena da obra Terapia de bar, da compañía de teatro afeccionado O Aturuxo de Melpómene (Narón).

Terapia de bar trátase dunha comedia de humor negro dirixida por José Prieto. Está pensada para un público maior de 13 anos. A entrada é totalmente libre e de balde.

Terapia de bar é unha comedia de terror, vicios e manías protagonizada por Juanín Ares Gondell, Jose Manuel Felpeto, Chani Hernández, Maite Dacosta, Chus Olivares e Ruth Fernández. A obra conta a historia da propietaria dun bar e dous dos seus clientes habituais que, movidos polo aburrimento e o seu desequilibrio psicolóxico, deciden converterse en salvadores da humanidade e elaboran un plan para eliminar do mundo os vicios do ser humano: o xogo, os avances tecnolóxicos ou a ambición polo diñeiro. Cada cliente que entre no bar comprobará as peculiares terapias destes salvadores do mundo: acupuntura con coitelos de matar porcos, exorcismos con litros de licor café…