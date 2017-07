Os cafés de idiomas da Ánxel Casal non paran en agosto

Compostela, 31 de xullo do 2017 – A biblioteca pública de Santiago, a Ánxel Casal, segue en agosto propoñendo actividades en horario de mañá.

Aprender idiomas falando

O café de idiomas é unha proposta da biblioteca para practicar dun modo informal diferentes linguas estranxeiras.Non se esixe ningún nivel mínimo, non hai profesores e non se precisa inscrición previa. O mínimo para que funcione son 2 persoas.

De 10.00 a 11.00 h: Catalán (luns); Euskera (martes); Árabe (mércores); Checo (xoves); Polaco (venres)

De 11.30 a 12.30 h: Chinés (luns); Xaponés (martes); Lingua de signos (mércores); Español como lingua estranxeira (xoves); Galego para non galegofalantes (venres)

De 13.00 a 14.00 h: Inglés (luns); Francés (martes); Portugués (mércores); Italiano: (xoves); Alemán (venres).

Visitas guiadas

A Ánxel Casal é moito máis que as salas de lectura ou de estudo, por iso os días 8 e 22 tedes unha oportunidade de saber un pouco mais se estades as 11 da mañá alí.

Formación para usuarios

Sabemos onde está e o que ten pero ao mellor non a aproveitamos ao cen por cen. Luns e xoves de 8:30 a 10:00 h nas salas de traballo do 3o andar no explicaran algúns trucos. E os usuarios que precisan dunha biblioteca accesible teñen a cita os venres de 13:00 a 14:00 h tamén nas salas de traballo do 3o andar.

A biblioteca pública Ánxel Casal abriu as súas portas no ano 2008. Ao longo do ano, ademais do prestamos de libros, organiza actividades como exposicións, obradoiros, conferencias e concertos para todo o público. Ten tamén wi-fi e un servizo de préstamo de libros electrónicos, dvd e xogos de ordenador e consolas.