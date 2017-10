Conferencia na Cámara de Comercio do Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz

Compostela, 3 de outubro do 2017 – A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela celebrará esta tarde unha conferencia do Fundador da ONG Mensajeros de La Paz, Padre Ángel.

A charla do Padre Ángel é a primeira do ciclo anual que a Cámara dedica a analizar a situación económica, social e cultural do país, convidando a personaxes de gran relevancia nos diferentes ámbitos. A cita leva por título Un mundo mellor é posible? e comezará a partir das 19:00 horas no salón de actos cameral.

Mensajeros de la Paz é unha organización non gobernamental declarada de utilidade pública e de ámbito nacional e internacional que o Padre Ángel confesa que creou ao “ver a tantos nenos que non tiñan nin para comer”. Ante a realidade social e demográfica de España e outros países, onde a poboación envellece a ritmo crecente, póñense de manifesto as necesidades sociais das persoas maiores: soidade, abandono, exclusión social e escaseza de recursos. É entón cando Mensaxeiros da Paz crea a Asociación Idade Dourada en busca dunha resposta adecuada a leste colectivo.

Na actualidade, a asociación xestiona preto dun centenar de residencias de maiores en diferentes puntos de España e conta con diversos programas sociais, así como con áreas de formación, infancia, muller, maiores ou inmigración, todo enfocado a unha mellora das condicións sociais. “Temos multitude de proxectos que acaban de comezar como o Pelobús, os restaurantes solidarios Robin Hood e en especial o Centro Social da Igrexa de San Antón de Madrid” explica. A organización recibiu prestixiosos recoñecementos como o Premio Príncipe de Asturias da Concordia.

Mensajeros de la Paz está legalmente constituída en numerosos países e traballa de forma directa, ou en colaboración, con organizacións locais en distintos programas sociais, de cooperación ao desenvolvemento, asistencia social ou de axuda humanitaria que se desenvolven en 50 países de todo o mundo. Para facer realidade todas as iniciativas solidarias e axudar aos colectivos máis desfavorecidos, o Padre Ángel sinala que non é doado conseguir fondos e financiamento, “pero afortunadamente cada día son máis as persoas, empresas e institucións que deciden colaborar connosco”.