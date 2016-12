Cámara de Comercio e Polígono do Tambre lembran os proxectos pendentes da cidade

Compostela, 22 de decembro do 2016 – A Cámara de Comercio de Santiago e a área Empresarial do Tambre queren manifestar publicamente a súa posición conxunta sobre o desenvolvemento das infraestruturas na cidade.

A chamada ligazón orbital, que conectaría toda a área norte da cidade coa rotonda de San Marcos, na autovía de Lavacolla, resulta unha reivindicación inescusable para coser as infraestruturas estratéxicas desta densa zona empresarial, tan próxima ao aeroporto. Un proxecto sobre o que hai consenso inicial, tanto político como cidadán, e que Fomento acaba de facer público que está en “avanzada redacción”, igual que a ligazón desde a autoestrada coa Cidade da Cultura, ambas as actuacións consideradas “estratéxicas” polo propio Ministerio.

Ademais, a construción e posta en servizo do orbital están directamente relacionadas con outras intervencións relevantes como o futuro desenvolvemento da estrada nacional N-550, favorecendo en todo caso o desconxestionamento de tráfico en dirección norte sur.

A Xunta de Galicia inclúe no seu orzamento de 2017 a cantidade de 6,3 millóns de euros para facer o ano que vén a variante de Aradas, que en pouco máis de quilómetro e medio enlaza o polígono industrial do Tambre coa estrada de Portomouro e da Costa da Morte. Así que esperamos do Ministerio de Fomento a mesma dilixencia orzamentaria, no seu caso, co orbital.

Por outra banda, debemos chegar ao próximo ano xacobeo de 2021 coa autovía a Lugo finalizada e en funcionamento, para evitar un considerable incremento do risco de accidentes na estrada N-547 debido á afluencia de peregrinos a pé e en bicicleta. Xa agora mesmo acabamos de coñecer que o tramo Melide-Boente figura entre o dez máis perigosos de España. Os datos son reveladores e queremos chamar a tempo a atención das autoridades competentes.

Finalmente, a ampliación en marcha da autoestrada AP-9, que á súa vez nos conecta coas autovías do Noroeste e do Cantábrico, o proxecto de orbital e a aceleración dos tramos centrais da autovía Santiago-Lugo son intervencións complementarias e de primeiro nivel que ninguén pon en dúbida. Por tanto, imponse a unidade de criterio e acción para avanzar significativamente e lograr, canto antes, a mellora das nosas comunicacións.