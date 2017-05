A xestión de redes sociais e a fiscalidade nos próximos cursos da Cámara de Comercio

Compostela, 10 de maio do 2017 – A Cámara de Comercio de Compostela ten previsto iniciar a finais de mes dous cursos que forman parte da programación formativa do primeiro semestre sobre redes sociais e fiscalidade para axudar aos traballadores a reciclar os seus coñecementos nestas materias.

O director do Instituto de Medios Sociales e profesor asociado da Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Sixto García, impartirá entre o 29 de maio e o 8 de xuño o curso “Redes sociais para xestión da miña marca persoal e empresarial”.

José Sixto destaca que esta formación axudará a que os alumnos entendan o fenómeno da viralidade en Internet e o saiban aproveitar para mellorar os seus obxectivos empresariais. Outra finalidade básica do curso que organiza a Cámara de Comercio será aprender a xestionar as redes sociais desde a óptica empresarial, discernindo entre comportamentos personais e de empresa e comprendendo todos os recursos dispoñibles tanto de participación como de mecanismos publicitarios. “Os empresarios analizarán as funcións dun community manager e valorarán a súa importancia no organigrama empresarial” –explica–. Ademais, poderán elaborar un plan de medios sociais no que se materialicen estratexias de consecución de propósitos en política comunicativa, cunha definición da marca empresarial ou persoal a través dun sitio web e das redes sociais, vendo máis alá de Facebook, Instagram e Twitter.

Curso sobre o IRPF

A Cámara de Comercio tamén iniciará ese mesmo día 29 de maio un curso sobre o Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas (IRPF) que impartirán Begoña Costa e Ana Barreiro da consultoría fiscal, laboral e contable C&B Asociados a ta o 1 de xuño, en horario de 19:00 a 21:30 horas.

O obxecto da formación é ampliar coñecementos básicos en fiscalidade para traballadores en activo que desexen reciclarse. O curso é eminentemente práctico polo que se desenvolverán exemplos para afianzar os conceptos teóricos.