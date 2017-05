A Cámara de Comercio fomentará o uso das novas tecnoloxías

Compostela, 7 de maio do 2017 – A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela inicia o programa TIC Cámaras cunha nova convocatoria de axudas para pemes e autónomos. O programa aporta solucións que mellorarán a competitividade das empresas a través da incorporación de novas tecnoloxías.

O programa incentivará que as empresas incorporen ferramentas de produtividade na nube, como ERP, CRM (sistema de xestión de clientes), TPV, loT, Big Data, realidade virtual, mellora tecnolóxica para o comercio electrónico creando ou actualizando web, tenda online, pasarela de pagos, facturación electrónica ou firma dixital, ou adquirindo coñecementos de marketing dixital en canto ao posicionamento web, email marketing, social media ou aplicacións móbiles.

Este servizo ofrece un diagnóstico gratuíto onde os técnicos camerais analizan o nivel de aproveitamento das tecnoloxías no negocio e recomendan diferentes opcións de mellora. Outra posibilidade do programa é a implantación dun plan de desenvolvemento tecnolóxico, subvencionado ata un 80% polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) da Unión Europea para investimentos dun máximo de 7.000 euros, e o 20% adicional estará financiado pola Cámara de Comercio e as propias empresas beneficiarias. O empresario poderá elixir o provedor que se encargará do proxecto e a Cámara de Comercio tramitará a axuda. O prazo de presentación de solicitudes abrirase a partir do vindeiro 12 de maio e pecharase o 31 de outubro de 2017.

Máis información e convocatoria: www.camaracompostela.com/ https://sede.camara.es/sede/santiago-compostela