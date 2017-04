A Cámara de Comercio abre a inscrición para a formación de empregabilidade para menores de 30 anos

Compostela, 9 de abril do 2017 – A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela abre o prazo de inscrición para a formación troncal e específica do plan de capacitación do Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), unha iniciativa integrada no Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil do Ministerio de Empleo y Seguridad Social que conta con financiamento do Fondo Social Europeo.

O programa gratuíto PICE está composto por un conxunto de accións de orientación, formación e achegamento ás empresas que persegue a empregabilidade de mozos e mozas de 16 a 29 anos. Está deseñado a medida do perfil, intereses e grao de cualificación e capacitación dos máis novos e responde á demanda actual das empresas.

Dentro do plan de capacitación do PICE, destinado a ofrecer accións directas de formación, adaptadas ás capacidades e necesidades e ás demandas empresariais para favorecer as posibilidades de inserción laboral de cada participante, celebrarase un curso de formación troncal e tres de formación específica, todos gratuítos e con prazas limitadas, para o que será necesario realizar unha inscrición previa nas oficinas centrais da Cámara de Comercio de Santiago (rúa San Pedro de Mezonzo 44, baixo).

O curso de formación troncal impartirase do 24 de abril ao 19 de maio en horario de 9:00 a 14:00 horas. Ofrecerase orientación en temas de empregabilidade, con información referente a habilidades persoais e sociais, competencias dixitais para a busca de emprego e idiomas.

En relación á formación específica, para o que será preciso cursar primeiro a formación troncal na Cámara de Comercio, celebraranse tres cursos superiores. Do 22 de maio ao 5 de xullo celebrarase un curso de estratexia de xestión de comercio exterior que servirá de formación válida para inscribirse na bolsa de xestores de internacionalización do IGAPE. Do 29 de maio ao 13 de xuño programouse un curso de técnicas de márketing e atención ao cliente e do 5 ao 20 de xuño un curso práctico de xestión laboral e administración de persoal con nocións de contratación, nóminas e seguros sociais.