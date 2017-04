Alumnos de Arzúa e Padrón visitan o viveiro da Cámara de Comercio

Compostela, 25 de abril do 2017 – A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela organiza esta semana dúas visitas ao viveiro de empresas de Costa Vella e tres charlas divulgativas a centros de ensino da demarcación sobre fomento do espírito emprededor cooperativo, cofinanciadas pola Xunta de Galicia no marco da Rede Eusumo.

O obxecto das charlas é contribuír ao desenvolvemento das calidades persoais relacionadas co emprendedor desde idades temperás; fomentar as iniciativas emprendedoras desde o ámbito educativo; e informar, sensibilizar e transmitir a opción do autoemprego como una alternativa laboral digna e viable. Ademais, as xornadas están destinadas a transmitir valores empresariais e cooperativos vinculados á economía social, e dar a coñecer as cooperativas e sociedades laborais como formas xurídicas idóneas para a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais. O persoal técnico da Cámara de Comercio impartirá as charlas divulgativas nos centros escolares e dirixirá as visitas ao viveiro de empresas cameral, situado no número 40 do Polígono de Costa Vella.

Un técnico da Cámara visitará o IES Xelmírez II de Santiago hoxe mesmo para ofrecer unha charla para un grupo de vinte alumnos de 4º da ESO. Tamén hoxe martes, un grupo de vinte e dous alumnos do EFA Piñeiral de Arzúa visitará as instalacións da incubadora empresarial. Mañá mércores 26 dezaoito alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato do Colexio Alca de Ames escoitarán no seu centro as directrices sobre emprendemento da Cámara de Comercio. Finalmente, a semana pecharase o xoves 27 con dúas actividades, unha xornada divulgativa no IES Xelmírez I de Santiago con vinte estudantes de 1º de Bacharelato, e unha visita guiada ao viveiro de empresas da Cámara de Comercio para un grupo de corenta e cinco estudantes do ciclo superior de administrativo e de 1º de Bacharelato do IES Macías O Namorado de Padrón.