Os cambios do goberno de Silleda fanse oficiais coa publicación no BOP

Silleda, 14 de febreiro do 2017 – O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicuo onte a resolución pola que se modifican as atribucións dos membros do executivo local de Silleda, logo da entrada dos dous novos edís

Esta modificación nas atribucións e áreas de goberno prodúcese logo da entrada dos dous novos concelleiros no executivo local de Silleda, Manuel Iglesias e Benito Saavedra Vázquez. Este último tomou posesión como concelleiro no pleno ordinario do pasado 26 de xaneiro.

En canto ao reparto de áreas, o alcalde Manuel Cuiña sigue coas Concellerías de Facenda, Seguridade, Tráfico e Réxime Interior. O primeiro tenente de alcalde, Klaus Brey, continúa coas atribucións de Urbanismo, Medio Ambiente e Obras e Servizos.

A segunda tenente de alcalde de Silleda, Ana Luisa González Costa, asume a Concellería de Cultura, área que levará xunto con Emprego, Turismo,Deportes, e Persoal. A área de Industria e Comercio, que levaba esta última, pasará a depender de Benito Saavedra Vázquez.

Jesús Taboada continúa con Medio Rural e Pilar Peón Iglesias suma ás áreas de Benestar Social, Igualdade, Educación e Sanidade as de Normalización Lingüística, Xuventude e Comunicación Social. Do mesmo xeito, Pilar Peón, pasa a formar parte da Xunta de Goberno Local, que integran ademais do alcalde, os dous tenentes de alcalde (Klaus Brey e Ana Luisa González) e Jesús Taboada.

O equipo de goberno de Silleda está integrado ademais por Manuel Iglesias, sen atribucións asignadas debido á falta de tempo polas súas obrigas laborais.