A final do Campeonato Galego de Coctelería hoxe en Compostela

Compostela, 3 de abril do 2017 – A modalidade de cóctel de aperitivo é a elixida este ano pola Asociación Galega de Barmen para poñer a proba a destreza, coñecementos e nervios de aceiro dos barmans galegos no Campeonto Galego de Coctelería que se disputa hoxe en Compostela.

Trátase do único certame das súas características que se celebra en Galicia e do que sairán os representantes galegos que acudirán ao Campionato Nacional de Coctelería que se celebrará en Estremadura. Ademais do XVI Campionato Galego de Coctelería na categoría Clásico e o VIII Campionato Galego de Coctelería Categoría Flairtending, tamén se celebrará o XIV Trofeo ao Mellor Cóctel con Augardente de Galicia, unha fase á que só accederán os tres primeiros clasificados de cada categoría no campionato galego 2017.

Sabor, coherencia co tipo de cóctel solicitado, destreza e axustarse ao tempo máximo permitido serán algúns dos criterios que o xurado técnico e degustador terán en conta á hora de elixir os gañadores do certame.

Un total de 21 barmans daranse cita na Capela Real do Hostal dous Reis Católicos que se converterá de novo no punto de encontro do mellor da coctelería galega, nun evento no que se celebra de forma paralela unha feira de destilados, bebidas e produtos empregados por estes profesionais para a elaboración dos seus combinados aberta ao público final.