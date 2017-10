XVI Campionato Galego de Cetrería, en Ordes

Ordes, 17 de outubro do 2017 – 50 participantes teñen confirmada a súa presenza no XVI Campionato Galego de Cetrería que se celebra en Mesón do Vento, no concello de Ordes.

É a segunda vez que Ordes acolle está competición na que participarán campións e subcampións dentro do cadro de probas nacionais de Cetrería.

A presentación terá lugar esta tarde no Museo do Traxe ás 20.30 horas con dúas conferencias. Unha delas a cargo do experto en fotografía de natureza Luis Ogando, que ata o vindeiro día 29 está a expoñer, baixo o título de Alas, unha mostra do seu traballo no mesmo museo. O outro relatorio abordará a identificación en voo de aves rapaces. Xa ás 21 horas terá lugar a presentación oficial do campionato e sortearanse as quendas de voo dos participantes.

En total disputaranse catro probas de Cetrería: altanería, baixo voo azores, baixo voo harris e pequenas aves. As probas comezaran o sábado dende as 9 horas ata, aproximadamente, a media tarde. Todas elas terán lugar no campo de competición que se habilitará na parroquia do Mesón do Vento (coordenadas:43º08´24.0”N 8ª22’12.0”W). As actividades do sábado inclúen unha visita guiada ao Museo do Traxe a partir das 17 horas (posibilidade de merenda por 4,5 € con reserva previa). Ás 21 horas haberá unha cea de confraternidade entre todos os cetreiros, cetreiras e os seus acompañantes (25 € con inscrición previa).

Cetreiros no Camiño

Xa o domingo a xornada dará comezo ás 9 horas cos voos dos finalistas. Ás 16 horas realizaranse voos de exhibición para dar paso, unha hora máis tarde, á entrega dos trofeos. Inmediatamente despois proclamaranse Cetreiros do Camiño aos campións desta edición, facéndoselles entrega dun diploma e unha insignia de prata exclusiva.

Todas aquelas persoas que queiran competir aínda están a tempo de apuntarse, sempre e cando estean en posesión da tarxeta federativa en vigor. As cotas son de 50, 55 e 40 € respectivamente para as probas de altanería, baixo voo e pequenas aves, tendo un desconto de 25, 25 e 10 € para as segundas inscricións (Abanca ES03 2080 5021 5130 4002 2803). Como máximo admitiranse 20 aves por cada categoría. O formulario para apuntarse pódese conseguir a través da Sociedade Galega de Cetrería, ou ben a través do correo electrónico galegadecetreria2017@gmail.com. Para calquera consulta pódese chamar aos teléfonos 639179537 ou 618186976.

Este campionato está organizado pola Federación Galega de Caza e a Sociedade Galega de Cetrería, e conta coa colaboración do Concello de Ordes, Sociedade Deportiva O Gatillo, Deporte Galego, Galicia Saudable e o Museo do traxe Juanjo Linares.