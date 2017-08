IV Campus de Atletismo Millaraio

Ames, 30 de agosto do 2017 – Do 4 ao 8 de setembro, o club Millaraio organiza o seu cuarto Campus de Atletismo, que se desenvolverá no complexo deportivo de Bertamiráns en de 9:00h a 13:30 horas.

O prezo do Campus de atletismo por participante será de 35 euros para atletas do club e de 45 euros para persoas non socias. A inscrición pódese facer a través da páxina web do club www.millaraio.es.

Esta cuarta edición procura ser un comezo lúdico e diferente de inicio de temporada para os socios do Millaraio, ofrecendo, ao mesmo tempo, unha primeira toma de contacto divertida co mundo do atletismo, para todas e todos aqueles que non son socios do Millaraio.

Alén das actividades ligadas á iniciación neste deporte como lanzamentos ou saltos, o Campus tamén incluirá actividades de piscina e unha camiñada desde Milladoiro ata a Praza do Obradoiro, en Santiago. A diario, as rapazas e rapaces participantes terán que levar roupa e calzado deportivo, auga e unha pequena merenda para o descanso. Os días nos que haxa actividade de piscina, deberase levar toalla, traxe de baño, gorro e chanclas. O Campus está dirixido a nenas e nenos nados entre o ano 2006 e o 2011.

O prezo por participante será de 45 euros para os que non sexan membros do club, e de 35€ para socios. As persoas non socias poderán escoller entre dúas modalidades de pagamento: a través dun ingreso ou transferencia na conta de Abanca ES11 2080 3114 1730 4000 7543 ou entregando o diñeiro o primeiro día do campus. Para as socias e socios do club, o pagamento da inscrición pasarase polo banco como co resto de cotas. A inscrición pódese realizar na páxina web do club www.millaraio.es.