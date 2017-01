Os cativos do campus de futbol sala organizado pola SR Calo recibiron a Álex Diz e Armando García do Santiago Futsal

Teo, 4 de xaneiro do 2017 – Os xogadores do Santiago Futsal Álex Diz e Armando García foron protagonistas da sorpresa que se lles preparou aos participantes do Campus de Nadal do SR Calo.

Os dous xogadores do equipo santiagués compartiron momentos cos nenos que participan no Campus, e aproveitaron para convidalos ao vindeiro encontro do Santiago Futsal en casa, o correspondente á 15ª Xornada de Liga do martes 10 de Xaneiro, e que se disputará ás 21h ante o Plásticos Romero Cartagena.

Por outra parte o plantel que dirixe Santi Valladares volveu onte aos adestramentos tras o parón de tres días debido á festividade de Noitevella e Aninovo.

Os xogadores exercitanse en dobre sesión e mañá pola noite viaxarán cara a Peñíscola. O sábado ás 18h mediranse ao equipo valenciano nun partido que se poderá seguir a través do twitter oficial do Santiago Futsal.