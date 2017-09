A Asociación contra o cancro de Ordes celebra a VII Comida Solidaria

Ordes, 28 de setembro do 2017 – O domingo 22 de outubro a Asociación contra o cancro de Ordes celebrará a súa VII Comida Baile Solidaria.

A Comida Solidaria contra o cancro de Ordes terá lugar no restaurante Barreiro, na parroquia de Leira, ás 14.30 horas, e as entradas para poder participar xa se poden adquirir no mesmo restaurante e no bar Saloon (Ordes) por 30 €.

No acto levarase a cabo o habitual sorteo de agasallos doados polos comerciantes de Ordes. Novamente porase á disposición das persoas asistentes un servizo gratuíto de autobuses, que sairá ás 14 horas da Alameda de Ordes, grazas á colaboración de Autos Rogelio.

A comida solidaria organizada pola AECC Ordes é un dos actos sociais máis destacados do municipio no que cada ano aumenta o número de comensais, sendo case 400 na edición pasada o que supuxo uns ingresos de arredor de 2000 €. Entre eles non faltan representantes de todos os estamentos e sectores da sociedade ordense, da corporación municipal, así como membros e cargos destacados da AECC da provincia.