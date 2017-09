A canteira do Santiago Futsal comeza cos adestramentos

Compostela, 5 de setembro do 2017 – A canteira do Santiago Futsal comezou onte luns os adestramentos cara ao próximo inicio das competicións regulares das ligas nacionais.

Ás sesións de traballo dos conxuntos de Liga Nacional; o filial Santiago Futsal B de Terceira División Nacional e os dous equipos xuvenís que iniciaron a súa preparación hai dúas semanas, súmanse, desde esta tarde, os equipos que participarán esta temporada en Liga Galega. Os tres equipos do Santiago Futsal de categoría autonómica: alevín (de recente creación), infantil e cadete, comezarán as sesións de traballo esta semana no Pavillón de Santa Isabel.

A canteira do Santiago Futsal segue a ser un dos pilares do equipo, amosando a importancia da mesma dentro da estrutura do club, cun total de dezaseis equipos nas súas diferentes categorías; tres en liga galega, tres en liga nacional e dez en competición local. Os equipos da competición local serán os últimos en incorporarse ás sesións de traballo. Nos vindeiros días confirmarase o inicio de traballo destes equipos, previstos para mediados do mes de Setembro.

Aqueles xogador@s interesade@s en formar parte dos equipos formativos do club poden poñerse en contacto cos coordinadores nas seguintes direccións de correo electrónico:

Grupo Iniciación (nados 2014, 2013, 2012, 2010, 2009 e 2008)- Samuel Tojo

Email: samueltojo.santiagofutsal@hotmail.com

Grupo Formación (nados 2007, 2006, 2005 e 2004)- David Rial

Email: davidrial.santiagofutsal@hotmail.com

Grupo Tecnificación (nados 2003, 2002, 2001, 2000 e 1999)- Mon Barreiro

Email: monbarreiro.santiagofutsal@hotmail.com