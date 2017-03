Compostela, 11 de marzo do 2017 – A sala Capitol presenta hoxe a 7 notas 7 colores, un dos pioneiros no rap en España e dos poucos que foron capaces de publicar discos en Estados Unidos.

20 anos despois, “Feito, É Simple”, o disco inicial de 7 notas 7 colores, segue revelándose como unha proeza minimalista, tanto no musical como no lírico. Moito Raparigo lembra a creación daqueles textos como un esforzo descomunal de síntese, afirma ter o disco en bloque no cerebro. Aquel disco era algo máis que un bo catálogo de ritmos e rimas: era o diario rabioso das perrerías dun adolescente de arrabalde, cuspido sobre a colección de beats máis simples (e xeniais) da historia do xénero en España.

7 notas 7 colores conmemoran os 20 anos de “Feito, é simple” con unha xira por toda a xeografía nacional que esta noite chegará a sala Capitol.