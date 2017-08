Carlos Baute, o Día do río e o Día do neno pechan o San Roque de Melide

Melide, 18 de agosto, do 2017 – As Festas do San Roque de Melide chegan ao final esta fin de semana co concerto de Carlos Baute como unha das citas principais.

Xa na recta final das festas o escenario do Cantón de San Roque será para Carlos Baute, que presentará o seu último traballo en Melide mañá sábado pola noite. O domingo día 20 será a última xornada das Festas do San Roque na que se celebrará o día do Río e o día do Neno.

O día do Río terá lugar dende a 13h do mediodía nas inmediacións da área Recreativa do Río Furelos, onde a charanga Os Amigos de Visantoña amenizará a xornada. Trátase dunha festa campestre que se leva celebrando dende hai moitos anos e na que existe tamén servizo de polbo e churrasco. Pola tarde, haberá diferentes actividades para todas as idades, como xogos para os máis cativos ou un campionato de tute.

Por outra banda, o domingo tamén terá lugar o día do Neno, que se celebrará a carón do Edificio Multiusos, con presos especiais para que os máis pequenos poidan gozar das atraccións, así como tamén xeados e zumes gratis.

Como punto final á xornada actuarán os grupos locais de Cuarta Xusta e Leirabuxo.