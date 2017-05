Na Casa das Crechas a música do Portugués Manuel Teixeira

Compostela, 20 de maio do 2017 – Esta noite a Casa das Crechas acolle un concerto de Manuel da Cruz Teixeira, un cantor portugués (Amarante, 1955), seguidor de Adriano Correia de Oliveira e José Afonso, que estará acompañado polo guitarrista António Rosas.

Teixeira ten tocado por países como España, Cabo Verde, Cuba, Luxemburgo, Bulgaria e Rusia. Concorreu ao Festival Internacional de Sochi (Mar Negro) en 1988 e, en 1999, participou no Festival internacional do Caribe, Santiago de Cuba. Tamén en varias edicións do Festival José Afonso de Malpica do Tejo.