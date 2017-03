Martiño Noriega, inaugura na Casa do Cabido unha exposición de fotografías que mostra a evolución histórica da cidade

Compostela, 30 de marzo do 2017 – Baixo o título “Mirando a cidade. Un paseo pola historia de Compostela”, o Consorcio de Santiago e a Asociación Fotoforum Compostela promoven unha exposición de fotografías na Casa do Cabido que mostra a evolución urbana de Santiago.

A mostra reúne un total de 61 instantáneas de 58 autores e autoras diferentes.

Vaise exhibir na Casa do Cabido, na Praza das Praterías. Ao acto de inauguración, que ten lugar as 11 da mañá, asiste o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da Cidade, Martiño Noriega; a xerente do Consorcio, Belén Hernández; o comisario da exposición xunto a Belén Castro e presidente de Fotoforum Compostela, Fuco Reyes; varios dos fotógrafos participantes nesta mostra; ademais do responsable de Publicacións e Exposicións do organismo interadministrativo, Juan Conde.