Casa Grande de Xanceda volve a usar os iogures para buscar a adopción de cans abandonados

Bisbarra, 4 de outubro do 2017 – Aínda que Mesía no queda exactamente na bisbarra a iniciativa da Casa Grande de Xanceda de usar os iogures para buscar a adopcións de cans abandonados parécenos moi interesante.

Hoxe é o día mundial dos animais. Coincidindo con esta data a granxa ecolóxica Casa Grande de Xanceda lanza unha campaña solidaria para fomentar a adopción de cans abandonados, converténdoos nos protagonistas dos seus envases.

Safira é unha das protagonistas da campaña. Unha cadeliña vítima do abandono que, como eles din, podería ser a raíña da túa casa. A foto de Safira e a súa habilidade para reinar chegarán nos próximos días a miles de fogares a través da súa imaxe plasmada no packaging dos iogures ecolóxicos da Casa Grande de Xanceda.

Safira e os outros sete protagonistas da campaña, non teñen fogar e viven de forma temporal en distintas protectoras de España, onde voluntarios os coidan e buscanlles un novo fogar.

A idea desta campaña co nome “Ti elixes quen son”, é humanizar aos cans, e ensinar como un can abandonado pode chegar a ser, o noso compañeiro de sestas, a nosa mellor medicina ou o ladrón dos nosos bicos.

Desta forma tan orixinal estes iogures ecolóxicos fomentan, a través dos seus envases, a adopción destes cans sen fogar co obxectivo de atoparlles casa e de sensibilizar, en xeral, a todos os consumidores da importancia da adopción.

Casa Grande de Xanceda está situada na localidade coruñesa de Mesía e especializada na produción de lácteos ecolóxicos, incorpora nos cartoncillos dos seus iogures imaxes de cans reais que viven en distintas protectoras. Para iso, un equipo cun fotógrafo profesional desprazouse a cada unha destas protectoras para facer un fotoshooting .

Ademais do reverso do cartón na páxina web tueligesquiensoy.com tedes toda a información necesaria para adoptalos: a súa idade, tamaño, carácter, etc. así como o contacto da protectora na que actualmente viven.

Educar no respecto aos animais.

A campaña que pon cara a estes peludos a través dos iogures, forma parte dun proxecto de compromiso social sobre tenencia responsable de animais, chamado “Educando con Malibú”. Un proxecto educativo que a granxa galega emprendeu coa esperanza de que a educación e a concienciación consigan que España baixe do podio dos países que máis abandonan da UE.

Educando con Malibú debe o seu nome a unha pequena peludita, Malibú, que foi rescatada en 2016 do abandono e que agora vive na Casa Grande de Xanceda. Viaxa de colexio en colexio ensinando aos nenos de primaria o respecto aos animais e responsabilidade coas súas mascotas. Son clases impartidas pola propia Malibú e persoal do equipo de Casa Grande de Xanceda. Estas clases son totalmente gratuítas e realízanse con material deseñado especialmente para os máis pequenos e co fin de impartir unha clase que sexa entretida pero moi educativa ao mesmo tempo. No curso 2016-2017 Malibú concienciou a 1800 nenos de primaria e viaxado por numeroso colexios da provincia da Coruña, este ano o seu obxectivo é chegar a moitos máis colexios! Pódese solicitar os servizos de Educando con Malibú na web educandoconmalibu.com