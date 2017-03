Éxito da cata ofrecida polo Consello Regulador dos Augardentes e Licores celebrada en Vedra

Vedra, 26 de marzo do 2017 – Preto de 40 persoas acudiron á cata ofrecida polo Consello Regulador das Indicacións Xeográficas (CRIIGG) dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia en Vedra.

A cita desenvolveuse nas instalacións da Casa dá Cultura da parroquia de San Miguel de Sarandón, poñendo, deste xeito, o broche de ouro ás Xornadas Técnicas sobre a Cultura do Viño, que se celebran como antesala da Exaltación do Viño dá Ulla.

O presidente do Consello Regulador, José Antonio Feijóo, foi o encargado de presentar, xunto cun dos organizadores, José Alvela, esta xornada que dirixiu a integrante do panel de cata e enóloga Sonia Otero. Na súa intervención, Feijóo explicou as principais funcións da entidade, ademais de destacar as principais características distintivas dos produtos amparados. Ademais, recalcou que “aqueles augardentes e licores que teñen a contraetiqueta das catro Indicacións Xeográficas (Bagazo de Galicia, Augardente de Herbas de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia) son os únicos que ofrecen todas as garantías de que cumpren unha serie de estritos controis sanitarios e que a súa procedencia e a súa elaboración desenvólvese enteiramente na comunidade autónoma”.

A cata comentada tamén contou coa presenza do alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, quen se encargou de clausurar esta xornada. O rexedor vedrés afirmou que a sesión lle pareceu “moi interesante”, xa que permitiu dar a coñecer a calidade dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia.

Catro bases de variedades de uva diferentes

Para esta ocasión, e tendo en conta que o municipio de Vedra atópase fortemente vinculado ao mundo da viticultura e os destilados, Sonia Otero escolleu unha cata de catro Bagazos de Galicia elaborados con base de diferente variedade de uva. A través das súas explicacións, os asistentes puideron distinguir os matices nas fases olfativa e gustativa destes augardentes achegados, precisamente pola materia prima que se utiliza para a súa elaboración. Degustáronse Bagazos de Galicia con base de albariño, godello, mencía e un híbrido típico da zona do Ulla.

A tamén vocal do Consello Regulador realizou, así mesmo, unha breve presentación sobre os distintos métodos de destilación existentes na comunidade: o alambique, o arrastre de vapor e a alquitara. Ademais, fixo especial fincapé na existencia dun mercado ilegal “que está a facer moito dano a todas as destilerías e pequenas empresas que cumprimos coa legalidade e que temos que afrontar unha carga impositiva moi elevada”.

A degustación de Vedra completouse cunhas explicacións sobre o resto de produtos amparados: Augardente de Herbas de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia. No caso dos dous primeiros, Sonia Otero detallou as diferenzas entre eles, así como as distintas plantas “moitas delas con propiedades medicinais- que se poden utilizar para a súa elaboración”. No último, falou sobre os distintos tipos de café que se poidan usar no proceso.

O presidente do Consello Regulador, José Antonio Feijóo, reiterou o seu agradecemento a José Alvela por ofrecerlles a oportunidade de impartir esta cata comentada de produtos. “Para nós resultan moi importantes este tipo de actividades, xa que nos permiten dar a coñecer os Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia e concienciar sobre a importancia de consumir destilados debidamente etiquetaxes”, concluíu.