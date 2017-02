Catas entre Amigos cos tintos Rías Baixas este venres en Compostela

Compostela, 23 de febreiro do 2017.- A Ruta do Viño Rías Baixas dá comezo este venres 24 de febreiro ao seu programa de Catas entre Amigos cunha sesión en Santiago de Compostela. A cita desenvolverase a partir das 20.00 horas no Hotel Boutique San Carlos e xa ten todas as súas prazas cubertas.

O recoñecido catador José Luis Aragunde será o encargado de mostrar aos asistentes as bondades dos viños tintos da Denominación de Orixe Rías Baixas elaborados por adegas asociadas. Degustaranse catro referencias pertencentes a distintas subzonas, de modo que se poderán apreciar as diferenzas entre todas as elaboracións.

As Catas entre Amigos desenvólvense por terceiro ano consecutivo, dada a excelente acollida por parte do público. As próximas citas deste programa desenvolvido pola Ruta do Viño Rías Baixas desenvolveranse nos meses de marzo, abril e outubro en Vigo, Pontevedra e O Grove, respectivamente.