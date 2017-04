O Centro Dramático Galego estrea Martes de Carnaval de Valle-Inclán por primeira vez en galego

Compostela, 19 abril do 2017 – O Café Bar Derby de Santiago, un dos lugares frecuentados por Ramón María del Valle-Inclán durante a súa estadía en Compostela, acolleu a presentación de Martes de Carnaval, a produción que o Centro Dramático Galego (CDG) estrea este xoves 20, ás 21.00 horas, na súa sede do compostelán Salón Teatro.

Será a primeira ocasión na que soen en galego sobre un escenario as obras de Valle As galas do defunto e A filla do capitán, que integran a proposta da compañía pública e reúnen os elementos característicos do esperpento desenvolvido polo gran autor arousán.

O conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; e a directora do CDG, Fefa Noia, interviñeron nesta presentación xunto coa directora do espectáculo, Marta Pazos, o elenco de 10 actrices e actores e o resto do equipo artístico.

Román Rodriguez

O Conselleiro de Cultura alabou a valentía de Fefa Noia como directora do Centro Dramático Galego e de Marta Pazos como directora da obra por poñerse ao fronte dun proxecto que pasou por un proceso complicado



O proceso de selección dos actores foi criticado pola asociación de actores quen opinaba que non era o mellor xeito de escoller ós artistas. Dos 6 membros do xurado seleccionador 3 dimitiron por cuestións persoais e tiveron que ser sustituidos. Preguntado por estas cuestións o Conselleiro recoñeceu que o proceso que marca a lei non ten porque ser o mellor para este tipo de cuestións pero que en todo caso o que non se pode discutir é a calidade artística cando aínda non foi estreada a obra.



Fefa Noia

A directora do CDG Fefa Noia explicou que cando pensou en Marta Pazos para dirixir a obra o fixo porque é unha muller que asume riscos, é ousada



Marta Pazos

A directora da obra explicou que tiña ganas de facer esperpento e que en este caso non fixeron unha interpretación se non que se limitaron a montar o texto



As pezas

A primeira das obras que compoñen Martes de Carnaval, As galas do defunto, está ambientada na época na que discorre a historia da Daifa e Juanito Ventoleira, situada nunha cidade portuaria galega en 1898, en plena resaca da guerra de Cuba. Pola súa banda, A filla do capitán traslada ao momento actual a trama que Valle construíu a partir de dous acontecementos reais do seu tempo: o pronunciamento de Primo de Rivera en 1923 e o crime do Capitán Sánchez, famoso na prensa sensacionalista de 1913.

A pesar destas dúas aproximacións estéticas diferentes a Martes de Carnaval, na proposta de Marta Pazos ambas obras dan conta da absoluta vixencia temática e simbólica dos textos de Valle-Inclán, así como da súa valentía e risco á hora de criticar as miserias da sociedade a través dunha privilexiada capacidade para a sátira e a retranca. Con este fin, a directora buscou en todo momento unha posta en escena limpa e consecuente co universo creado polo autor galego, poñendo a poética e o traballo de todo o equipo ao servizo do diálogo cunha gran icona da literatura universal.

Xunto co persoal técnico do Centro Dramático Galego, en Martes de Carnaval implicouse un sobresaínte cadro artístico con profesionais que veñen desenvolvendo as súas traxectorias teatrais en compañías de toda a península: Rut Balbís (movemento), Fernando Ribeiro (escenografía), Uxía Vaello (vestiario), José Álvaro Correia (iluminación), Hugo Torres (música e asesoría de dramaturxia), Esther Quintas Salgado (caracterización), Manuel Cortés (tradución), Rosa Moledo (asesoría lingüística), Ernesto Arias (traballo de palabra), Gena Baamonde (asistencia de dirección), José Faro “Coti” (asistencia de escenografía e iluminación), María Villas (asistencia de vestiario) e José Díaz (música e asistencia de produción).

Esforzo interpretativo e físico

En canto ao elenco, as actrices Iria Azevedo, Mercedes Castro, Anabell Gago e María Roja, e os actores César Cambeiro, Miquel Insua, Alejandro Jato, Pablo Rivero Madriñán, Machi Salgado e Sergio Zearreta dan vida os máis de 30 personaxes que suman As galas do defunto e A filla do capitán. Neste sentido, a posta en escena de Martes de carnaval require dun gran esforzo interpretativo e mesmo físico, así como da rapidez e a precisión técnica en escena e entre bambolinas.

O CDG desenvolverá dous períodos de exhibición na súa sede de Santiago con esta nova produción. Tras a estrea deste xoves, poderá verse aquí o venres 21 e o sábado 22, ás 20.30 h, e o domingo 23, ás 18.00 h, así como do luns 24 ao xoves 27 en sesións matinais, ás 10.30 horas, dentro dunha campaña escolar para alumnado a partir de 16 anos de idade.