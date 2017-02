Cea solidaria co programa Vacacións en Paz destinado a nenos saharauís

Ames, 22 de febreiro de 2017.- O Concello de Ames colabora co programa Vacacións en Paz, que leva a cabo a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, a través do cal as familias do municipio poden acoller durante os meses de xullo e agosto nenos saharauís.

Un ano máis Ames, xunto con Brion, Teo e Santiago, colabora na sexta edición da cea solidaria en apoio ao programa Vacacións en Paz, que se desenvolverá o próximo sábado, 4 de marzo, ás 21:00 horas, no Restaurante Paz Nogueira, en Santiago de Compostela. Para asistir á cea pódese contactar con Esther Ybarra, portavoz na zona da asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, chamando ao número de teléfono 609 76 49 45.

Os fondos recadados a través desta iniciativa destinaranse integramente ao financiamento dos billetes de avión dos nenos/as saharauís que veñen a Galicia da man do Programa Vacacións en Paz. Deste xeito inténtase que veñan a Galicia o maior número posible de rapaces e rapazas do Sáhara. Grazas a esta iniciativa o ano pasado arredor de 20 rapaces e rapazas foron acollidos por familias de Ames, Brión, Teo e Santiago.

Nesta edición como novidade, haberá unha gran festa guateque con música dos anos 80, ao remate da cea. A dito evento poderase acudir vestido cunha vestimenta propia dos anos 80, aínda que non é obrigatorio.

Os Concellos, mediadores

Os Concellos actúan de mediadores entre as familias e esta asociación para xestionar a estadía dos nenos saharauís. Este programa preséntase nun marco de solidariedade e axuda desinteresada co fin de propiciarlles unha estancia agradable e humanamente rica aos nenos. Trátase de ofrecerlles a estes cativos, que naceron nun clima de guerra, a posibilidade de coñecer outros xeitos de vida, de maneira que iso contribúa, a súa formación.