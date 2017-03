Celtia Figueiras leva os Contos de Inverno en  Brión

Brión, 31 de marzo do 2017 – A sala municipal de exposicións da Casa da Cultura de Brión acollerá esta tarde, ás 18:00 horas, unha sesión especial de contacontos da man de Celtia Figueiras titulada “Contos de inverno”, dirixida especialmente a nenos e nenas de 3 a 8 anos de idade. A entrada é libre e de balde ata completar o aforo.

Contos de inverno é unha das catro sesións de contacontos incluídas no programa “As estacións en contos”, coas que Celtia Figueiras tenta achegar aos máis pequenos a comprender o ciclo da natureza e sentir as estacións na súa plenitude, percibindo cada pequeno cambio e poñendo en valor a sabedoría da natureza, que debemos coidar e respectar. Celtia Figueiras (Esteiro, 1986) comezou traballando na compañía “A Xanela do Maxín” e dende hai uns anos comezou cun proxecto en solitario de contacontos para nenos e nenas como un xeito de reivindicar a narración oral como unha parte indispensable da pedagoxía infantil.

De feito, a súa escolla para esta actuación débese á intención do Concello de Brión de conmemorar o Día da Narración Oral. O espectáculo está programado polo Concello de Brión, dentro do programa Ler conta moito, promovido pola Xunta de Galicia.