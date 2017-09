Anova denuncia unha moción de censura encuberta en Val do Dubra

Val do Dubra, 9 de setembro do 2017 – Anova denuncia que a proposta do PP de Val do Dubra de retirar o soldo ao alcalde non é máis cunha moción de censura encuberta.

A situación de Val do Dubra é inédita en Galicia tal como nos contaba hai semanas o alcalde Antonio Negreira. Val do Dubra ten un pleno de 11 concelleiros, 5 de Anova, 3 do PP, 2 de Terra Galega e 1 de Independientes por Val do Dubra. Sen xunta de goberno local, sen comisións informativas, con funcionarios de baixa e sen listas de garda para substituílos que o concello sega operativo é mías do que se podería esperar.

Onte o alcalde, Antonio Negreira, daba unha rolda de prensa para denunciar a volta de torca que pretende o Partido Popular retirándolle o soldo. Negreira explicaba as circunstancias que derivan, en gran medida, da situación que atoparon cando gañaron as eleccións e do bloqueo ao que foron sometidos desde o primeiro momento

O Partido Popular argumenta, para pedir a retirada do soldo, o retraso no pago a provedores pero, como explicaba Antonio Negreira, iso é consecuencia da falta de persoal e facía un resumo da situación na actualidade

va considera que coa petición de retirada do soldo se continúa unha campaña de desgaste que comezou desde o primeiro día e que persigue que se abandone a alcaldía toda vez que non conseguiron apoios para a moción de censura. O alcalde Antonio Negreira explicaba que a moción que se debaterá o día 22 é en realidade a Terra Galega que foi que votou a favor de que o alcalde tivera soldo xa que o resto da oposición, cando se constituíu a corporación, votou en contra de que o alcalde cobrara.