O Centro Xove de Creación Cultural de Compostela presenta a súa primeira programación

Compostela, 16 de febreiro do 2017 – A concelleira de Mocidade de Compostela, Noa Morales, presentou os detalles da primeira programación do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, correspondente ao primeiro semestre do ano. e na que todas as actividades son de balde.

A concelleira fixo fincapé na importancia que este espazo cobra para a mocidade de Compostela mediante o desenvolvemento “non só de actividades regulares como as que hoxe presentamos, senón tamén como espazo para o desenvolvemento de accións en días concretos ou como contedor para o colectivo de mozos e mozas”.

Noa Morales destacou que “o Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga nace coa vocación de acoller unha chea de actividades de todo tipo e, nese sentido, traballamos tamén dende o departamento para programar cursos e talleres multidisciplinares”. Todas as actividades que se desenvolverán en Compostela son de balde e están dirixidas a mozos e mozas de entre 16 e 35 anos.

Cinco actividades

Realizarase un taller de escritura creativa de 12 horas de duración e dirixido a 15 persoas dende o 22 de febreiro ao 29 de marzo, os mércores, en horario de 18:00 a 20:00 horas. Estará impartido por Silvia Barbeito. O obxectivo desta actividade é inventar novos mundos, xogar co tempo… As persoas que se anoten aprenderán os recursos precisos para expresarse mellor e canalizar as ideas no proceso creativo.

Para as persoas de Compostela que queiran fusionar creatividade e arte do debuxo co proceso meditativo, o seu curso é o Zentagle, de 12 horas de duración e impartido entre o 24 de febreiro e o 31 de marzo en horario, os venres, de 18:00 a 20:00 horas. A docente será Elisabet Hillerud.

O terceiro curso ofertado tamén é de 12 horas de duración e impartirase todos os luns, de 16:00 a 18:00 horas, entre o 20 de febreiro e o 27 de marzo. Trátase dun taller de ilustración a cargo de Xosé Tomás, quen busca ofrecer aos participantes unha viaxe polas diferentes interpretacións e lecturas das palabras ata converterse en ilustracións. Nun clima de constante sorpresa, de utilización do humor e do paradoxo, buscarase espertar e estimular a creatividade, así como a capacidade de comunicar historias con imaxes.

A Expresión corporal tamén terá un oco en Compostela, Ritmo, danza e xogo corpóreo busca desenvolver a conciencia corpórea, a expresividade e a musicalidade do movemento. Durante a formación experimentaranse dominios como o ritmo, a danza, o xogo corpóreo e a súa relación co espazo escénico, o movemento coral, a percepción visual, o centro motor, o corpo imaxinario, a memoria sensorial e afectiva, as impulsións, a fantasía e a creación. O curso está impartido por Fabiana Gastaldello, dura 13 horas e darase o luns 20 de febreiro entre as 18:00 e as 21:00 horas e os venres 3, 10, 17, 24 e 31 de marzo entre as 16:00 e as 18:00 horas.

Tamén hai espazo para a música, cun curso de técnica vocal e canto de 12 horas de duración impartido por Pablo Ferradás do 21 de febreiro ao 28 de marzo, todos os martes de 18:00 a 20:00 horas. Trátase de crear un espazo para a formación vocal de todas as persoas que queiran introducirse no campo da técnica vocal en calquera estilo musical que interpreten. Aprenderase a potenciar ao máximo as calidades vocais, o que axudará ás persoas participantes a abordar con solvencia pezas de diferente esixencia vocal.

O último curso que ofrece a concellaría de mocidade de Compostela é o de percusión africana, de 12 horas a impartir todos os martes, de 16:00 a 18:00 horas, entre o 21 de febreiro e o 28 de marzo. É un achegamento á cultura de África occidental a través da súa música. Neste espazo farase conciencia de grupo, coñeceranse os elementos desta música, aprenderanse técnicas musicais e exercitarase o sentido do ritmo e a expresión musical nun contexto distendido.

A inscrición para esta primeira quenda de actividades está aberta ata o venres 17 de febreiro e pode facerse en centroxove.com/solicitudes-e-inscricions-nos-cursos.

Noite de Entroido

O Centro Xove de Creación Cultural non só ten programación regular, senón que é un espazo para que a mocidade desenvolva diferentes actividades. Por iso, este venres celébrase a Noite de Entroido, que leva por nome Filloada de Arrepío, con Paula Carballeira. Esta acción busca darlle o comezo ao Entroido e que está pensada para mozos e mozas de entre 16 e 35 anos.

A actividade comezará ás 21:00 horas e inclúe a degustación dunha das sobremesas típicas destas datas, as filloas.