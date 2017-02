Os Centros de Estudios Galegos lembran a unha Rosalía universal

Compostela, 24 de febreiro do 2017 – A Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos da Xunta de Galicia, coordinada desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística, celebra este 24 de febreiro coa posta en marcha da nova iniciativa Rosalía universal.

A iniciativa dalle voz desde diferentes puntos do mundo e en diferentes linguas aos textos da poeta galega máis insigne, co gallo do 180º aniversario do seu nacemento”.

Así o deu onte en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen detallou que “o alumnado destes centros de proxección exterior da lingua, da literatura e da cultura propias de Galicia elaborou unha serie de vídeos en que le textos da autora compostelá na lingua en que foron escritos e mais no seu propio idioma”.

García Gómez chamou a atención sobre a universalidade da poesía rosaliana, que lle dá nome a esta iniciativa, aclarando que foi o propio alumnado de galego o que escolleu para gravar aqueles poemas que máis o impactaron ou que sentiron máis próximos. Ademais, destacou “o papel da Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos para divulgar a nosa lingua e a nosa cultura máis aló dos límites da nosa comunidade”. “Cada un destes estudantes universitarios que quedou impresionado pola forza e a beleza da poesía rosaliana será un magnífico embaixador da literatura en lingua galega no seu país”, declarou o secretario xeral, quen estivo acompañado pola coordinadora docente da Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos, Olga López.

Rosalía universal

Francés, húngaro, alemán, portugués, inglés… En todos estes idiomas, ademais de en galego, se pode escoitar a poesía de Rosalía de Castro grazas aos vídeos que forman parte do proxecto Rosalía Universal, 15 traballos que o alumnado dos centros de estudos galegos da Xunta de Galicia elaborou con motivo do Día de Rosalía, que cada vinte e catro de febreiro celebra o aniversario do nacemento da poetisa galega. Neles, o alumnado de galego le os poemas da súa preferencia e explica as razóns polas que elixiu determinados textos. Todos os vídeos poden verse no Portal da Lingua Galega (http://www.lingua.gal/rosalia-universal. Ademais, cada centro de estudos galegos divulga nas súas redes sociais as gravacións realizadas.

Rede de Centros de Estudos Galegos

A Rede de Centros de Estudos Galegos da Xunta de Galicia está integrada por un total de35 centros en universidades de América e de Europa por medio de convenios de colaboración que subscribe a Administración autonómica galega desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O obxectivo é dotar estas universidades de órganos de referencia –coordinados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística- para o coñecemento e a promoción da nosa lingua, non só no ámbito académico, senón tamén na súa área de influencia.

Actualmente, hai centros de estudos galegos en Alemaña, Brasil, Croacia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia e Suíza. A maioría deles -en concreto, 27- vense reforzados coa presenza dun profesor lector ou lectora que, como complemento á súa actividade formativa, se responsabiliza da docencia, da investigación e da promoción da lingua, da literatura e da cultura galegas.

A creación dos centros de estudos galegos responde a un dos obxectivos do Plan xeral de normalización da lingua galega fixados no ámbito da proxección exterior que incide en “consolidar o ensino e a investigación do galego nas universidades en que xa existe como materia de estudo e en introducilo noutras universidades de interese estratéxico”.