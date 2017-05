Charla no IES MIlladoiro sobre condutas adictivas na escola

Ames, 15 de maio do 2017 – A ANPA Milla organiza as sete de esta tarde, no instituto do Milladoiro, unha charla sobre a prevención de condutas adictivas no ámbito escolar,

Ás adiccións non son un compartimento estanco na vida das persoas, senón que gardando relación co estilo de vida, as habilidades e recursos para facer fronte a súa realidade persoal, familiar e social. A parte de traballar na prevención cos nen@s tamén é importante dotar as familias de ferramentas educativas que favorezan o desenvolvemento saudable dos menores e melloren as relacións familiares. Con esa motivación a ANPA Milla organizou a charla que terá lugar as sete de esta tarde en na que se tratarán contidos relacionados cas adiccións sen substancias.

A cita no salón de actos do Instituto as sete da tarde.