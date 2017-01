Chega o día no que os cativos son os Reis de verdade

No pavillón haberá inchables, e caramelos (aptos para celíacos). (O Pavillón de Deportes non se abrirá ata pasadas as 18:30 horas)

A Saída terá lugar na Rúa do Portiño e o percorrido polas rúas de Sigüeiro transcorrerá do seguinte xeito:

Negreira

O Concello de Negreira prepárase para recibir mañá xoves 5 de xaneiro as Súas Maxestades os Reis de Oriente, cunha Cabalgada polas rúas da Vila e recepción na Casa do Concello as 18:00 h.

Unha vez feito o discurso no balcón consistorial, por parte do rei Melchor, o acto rematará no Pavillón do C.E.I.P. O Coto en torno as 19:00 h., onde os nenos poderán recoller un agasallo de mans dos Reis Magos.

Tamén se fará entrega dos premios ós mellores escaparates e do Concurso de Carteis de Nadal, que este ano foi para os nenos e nenas da clase de infantil de 3 anos C do CEIP O Coto.

Percorrido da Cabalgada.

A comitiva real percorrerá as rúas de Negreira, para que todos os nenos poidan ver as súas maxestades nas carrozas que se están a preparar para ese día. Sairá do campo da feira ás 17:00 h. para despois percorrer a Carreira de San Mauro, Avda. de Santiago, Fonte do Carmen, Camiño Vello, Cachurra e rematar na rúa do Carmen (Casa do Concello). Dende ahí trasladarase o pavillón do colexio pola rúa de Castelao e Rosalía de Castro.

En caso de choiva, suspenderíase o desfile e todo o acto trasladaríase ó pavillón do CEIP O Coto a partir das 18:00 h.