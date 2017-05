Chévere recupera 3 das súas obras para conmemorar os 30 anos de escenario

Compostela, 19 de maio do 2017 – No 2017, Chévere cumple 30 anos e vaino celebrar ofrecendo ao público a posibilidade de volver asistir a tres espectáculos míticos do repertorio antigo da compañía que se poderán ver xuntos exclusivamente en Santiago durante o mes de xullo (non haberá xira posterior).

Grazas a unha coprodución da compañía e o Concello de Santiago, do día 4 ao 9 dese mes o Teatro Principal de Santiago acollerá o aclamado Río Bravo, mentres que a premiada ópera Annus Horribilis estará no Auditorio de Galicia entre os días 12 e 14. Finalmente, a Praza da Quintana servirá de escenario para representar a Ultranoite no País dos Ananos o día 19 de xullo. A entrada a este último espectáculo será de balde.

Para celebrar estas tres décadas de vida e presentar oficialmente os actos previstos para este ano, Chévere ofrecerá unha festa/presentación a medios o día 24 de maio ás 12.30 h. na terraza da Fundación Eugenio Granell (Pazo de Bendaña. Praza do Toural, 8), que contará coa presenza do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e de toda a familia Chévere. Nesta presentación interpretarase en directo unha pequena selección de músicas dos espectáculos que se re-estrearán durante o mes de xullo, proxectarase un adianto do vídeo realizado para celebrar o 30 aniversario e ofrecerase un aperitivo.

Con estas tres obras búscase ofrecer unha panorámica musical, gamberra e festiva do que ten sido a traxectoria artística de Chévere nos 80, nos 90 e nos dousmil. As tres ofrecen miradas dispares sobre a Galicia desta época e as tres foron creadas en colectivo e contaron co apoio de milleiros de espectadores e espectadoras. Montar estas tres obras tamén é un agasallo para a cidade de Compostela, fogar e paisaxe emocional ao longo de tantos anos. Quen queira velas de novo, terá que vir á nosa cidade. Non se verán xuntas en ningún outro sitio.

Como extensión dos actos de celebración centralizados en Compostela, tamén durante o mes de xullo, a Mostra internacional de teatro cómico e festivo de Cangas acollerá unha función de Río Bravo o día 1 de xullo, mentres que a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavía programará Annus Horribilis o día 16. Este espectáculo estará tamén presente no Tom de Festa de Tondela (Portugal) o 15 de xullo.

Rio Bravo estreouse en 1990 no Teatro Principal. Foi o cuarto espectáculo de Chévere. Unha condensación magnífica dese espírito rebelde e desa actitude gamberra e irreverente coas que a compañía se presentara en sociedade con pezas como Servizo Discrecional (1987), O Mal Non Acouga (1988) e Salomé (1989). Río Bravo superou todas as expectativas, chegou a públicos de todas as idades, de aldeas, vilas e cidades, de Galicia, do resto da Península e mesmo Brasil. En tres anos acadou as 180 funcións e os 25.000 espectadores. Un fenómeno teatral que se repetiu en 2002, cando se fixo un remake para celebrar o 15 aniversario de Chévere, que foi estreado na Sala Nasa cun equipo renovado.

Río Bravo, un lugar do (nor)Oeste, á saída dalgunha revolta, onde os homes son homes e as mulleres tamén. Un musical trepidante que esgota por fin os estereotipos do western ríndose de todos eles. O lugar onde Chévere se atopou consigo mesmo e iniciou a marcha lenta e implacable cara á busca da súa identidade. Esta é unha revisitación do mito. Río Bravo está no mesmo sitio. Non mudou de ubicación nin de apariencia. Os personaxes, os ambientes, a aventura, en definitiva, segue sendo a mesma. E algúns dos que a fan posible tamén. Un musical en directo. Unha comedia disparatada. Unha festa teatral para goce de todos os públicos. Vintesete anos despois coma se fose hoxe.