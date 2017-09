O 30 aniversario de Chévere pecha cunha antoloxía da Ultranoite

Teo, 6 de setembro do 2017 – Chévere conclúe os actos de celebración do seu 30 aniversario cunha antoloxía da Ultranoite, que reunirá algúns dos números máis destacados ao longo de case vintecinco anos de historia.

Este cabaré colectivo poderse ver no Auditorio Constante Liste da Ramallosa (Teo) os días 8, 9, 15, 16, 22 e 23.

A Antoloxía da Ultranoite contará cunha equipa estable formada por Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés, Xron, Arantza Villar, Mónica García, Borja Fernández, César Goldi, Xacobe Martínez Antelo, Max Gómez, Manuel Cebrián, Xurxo Pinheiro (son) e Fidel Vázquez (iluminación). Ademais, para esta ocasión convidarase a artistas e grupos que colaboraron ou marcaron época na Ultranoite, como Carlos Santiago, Quico Cadaval, Magical Brothers, San Caetanos, Clara Gayo, Iria Pinheiro e Os da Ría.

As entradas están xa á venda en Redenasa.tv (internet), e nos seguintes locais: A Santa Sede (Ramallosa), A Senra (Pontevea), A Capilla (Calo), Panadaría San José (Cacheiras) e bar El Muelle (Compostela).

Como noutras ocasións, ofrecerase un servizo de autobuses que farán o percorrido entre Santiago e A Ramallosa. As entradas con dereito a autobús pódense mercar exclusivamente na páxina web http://redenasa.tv e na cafetería El Muelle.

Que é a Ultranoite?

No mes de xaneiro de 1993, o grupo Chévere crea un espectáculo titulado Ultranoite para a Sala Nasa. Tratábase de poñer en valor e actualizar xéneros populares como o teatro de variedades, a revista ou o cabaré. Fíxose un chamamento a actores, actrices, músicos, vedetes, cantantes e artistas en xeral que estivesen

dispostas a usar o teatro, a música e o vídeo para facer escarnio da actualidade política, cultural, económica e social. Dende entón pasaron 24 anos e a Ultranoite segue en cartel, agora no concello de Teo, fiel á súa cita co público, converténdose nun espello deformante e, ás veces, máis real, do que pasa ao noso arredor. A Ultranoite converteuse nun dos sinais de identidade do teatro en Galicia. Un lugar de encontro e colaboración para artistas, no que se xestaron amizades, relacións, espectáculos e, sobre todo, unha complicidade total cun público que non deixou de medrar durante máis de dúas décadas.