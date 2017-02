As tradicións da China na Ánxel Casal, obradoiro de farolillos da sorte

Compostela, 11 de febreiro do 2017 – A Biblioteca Ánxel Casal organiza estas datas a II Semana Cultural China. Este pasado venres acolleu un obradoiro de Farolillos da boa sorte, unha das tradicións asociadas a celebración do Ano Novo chinés que coincide co primeiro mes lunar do ano.

O Obradoiro estivo organizado por un grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, coordinados por Wang Quan, Cai Jianxin e Miguel Cortés Hernández membro da Asociación Educativa Cultural Qu Yuan integrada por familias que adoptaron en China.

No transcurso do obradoiro falabamos con Miguel Cortés e comezabamos preguntado por que cousas temos que aprender da cultura china e a resposta é clara, temos que preservar as nosas tradicións como fan eles



Os estudantes que chegan de China a USC veñen cunha actitude moi participativa e colaboran en tódalas actividades da asociación Qu Yuan e a Asociación aprende e crece grazas en parte a esa boa disposición



sigue lendo despois da galería

A relación de Miguel Cortés co país asiático non é a que un se imaxina, cando decidiron adoptar en China xa tiña unha vinculación co pais moi grande que se remontaba 20 anos atrás. Viaxara en distintas ocasións e mantiña unha relación emocional moi importante polo que a chegada dunha filla dende alí era algo lóxico.



O Ano Novo en China, a festa da primavera, é para os chinos a festa máis importante do ano, o momento en que todos volven a casa aínda que no caso dos estudantes de Santiago iso non é así



O ano que comeza é o ano do galo, unha figura na que destaca a boa disposición para o traballo



Unha vez máis a Ánxel casal convertese nun dos dinamizadores culturais máis interesantes de Compostela. A continuación un breve vídeo do obradoiro.