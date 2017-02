Ciclo de cinema francés na Facultade de Filoloxía

Compostela, 7 de febreiro do 2017 – O Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana da USC organiza en febreiro e marzo un ciclo de cinema francés

O obxectivo do ciclo é achegar a cultura francesa a toda a comunidade universitaria. Organizado en colaboración co Instituto Francés de Bilbao, a asistencia a calquera das películas do ciclo é gratuíta.

O ciclo consta de catro filmes, que se proxectarán en versión orixinal con subtítulos en castelán no Salón de Graos da facultade ás 18:00 horas.

O 8 de febreiro será a quenda de ‘Je fais le mort’, comedia dirixida por Jean-Paul Salomé en 2013. Xa o 15 de febreiro proxectarase o drama ‘Je ne suis pas un salaud’ de Emmanuel Finkiel. ‘La bataille de Solférino’, dirixida por Justine Triet, é o título do 22 deste mes e, por último, o 8 de marzo rematará o ciclo co thriller ‘Rapt’, de Lucas Belvaux.