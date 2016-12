A USC organizará no 2017 o Primeiro Ciclo ‘Novos Talentos Musicais’

Santiago de Compostela, 16 de decembro do 2016 – Este curso ponse en marcha o I Ciclo de Concertos ‘Novos Talentos Musicais’, continuidade do xa rematado Ciclo de Novos Intérpretes organizado durante dúas décadas pola Asociación Galega de Lírica e a USC. Novos Talentos Musicais é unha iniciativa da Asociación Compostela Sound e a USC para a promoción de novos músicos galegos residentes en Galicia ou estudantes de Centros de Música Galegos. O Ciclo está destinado a solistas de todos os instrumentos, cantantes e grupos de música de cámara. Constará de nove recitais compartidos nos meses de febreiro e marzo de 2017, a celebrar no Paraninfo da Universidade na Facultade de Xeografía e Historia.

A Asociación Compostela Sound promove, fomenta e difunde a música e a cultura, a través de actividades que fomenten aspectos culturais, artísticos e recreativos; así como da organización e programación de proxectos para a formación da mocidade e a educación integral dos mozos mediante o ensino da música e a formación musical.

A preselección dos candidatos para poder formar parte do Ciclo realizarase mediante unha audición. A data límite de inscrición será ata as 23.59 horas do 15 de xaneiro de 2017 e a preselección realizarase o 22 de xaneiro seguinte a partir das 11.00 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. As persoas interesadas deberán ter un máximo de 32 anos no momento de formalizar a inscrición.

Para acadar máis información, quen desexa participar pode dirixirse ao correo electrónico info@compostelasound.com, na páxina de Facebook da Asociación Compostela Sound o no número de teléfono 626.776.887.