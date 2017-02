Quinto concerto do ciclo de sonatas para piano de Beethoven con Eriko Ishimoto

Compostela, 14 febreiro do 2017 – A pianista xaponesa Eriko Ishimoto ofrece hoxe o quinto concerto do ciclo dedicado á integral de sonatas para piano de Beethoven.

O recital de Ishimoto, de entrada libre ata completar aforo, será ás 20.30 horas no Paraninfo da Universidade.

Ishimoto comezou os seus estudos en Tokio co profesor H.Hayashi, para continuar na Academia Franz Liszt de Budapest e no Conservatorio Groninger de Holanda. Actualmente traballa en Santiago de Compostela como profesora de piano na Escola de música Berenguela e como pianista na Escola de Altos Estudos Musicais.

Entre os galardóns acadados por Eriko Ishimoto destacan o diploma especial no Concurso Internacional Vincenzo Bellini (1994), o 2º premio no Concurso Internacional Cittá di Mazara del Vallo (1996), a mención ‘The highest place as a pianist’ no Concurso F.M. Classics de Amsterdam (1997), o premio Schubert no Concurso Internacional Viotti-Valsesia e o 3º premio no Concurso Internacional A.M.A. Calabria (1999).

Programa do concerto

Sonata 19 en Sol menor, Op. 49 n° 1 Andante; Rondó: Allegro

Sonata 20 en Sol maior, Op. 49 n° 2 Allegro ma non troppo II; Tempo di menuetto

Sonata 17 en Re menor, Op. 31 n° 2 (A tempestade) Largo-Allegro; Adagio; Allegretto

Sonata 16 en Sol maior, Op. 31 n° 1 Allegro Vivace; Adagio grazioso; Rondo: Allegretto

Sonata 18 en Mi bemol maior, Op. 31 n° 3 Allegro; Scherzo. Allegretto vivace; Menuetto: Moderato e grazioso; Presto con fuoco.