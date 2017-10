Cinco funcións no Galicreques de hoxe mércores

Compostela, 18 de outubro do 2017 – O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co apoio do Concello de Santiago, a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Deputación da Coruña, a Fundación SGAE e o INAEM, continúa con cinco novos espectáculos destinado ao publico infantil a cargo de compañías galegas, brasileiras e arxentinas.

Deste xeito, a xornada comezará ás 10.15 horas na Fundación SGAE, onde se representará a función escolar Güe-Güe, da compañía galega Larei Lará. Trátase dunha historia de actor e marioneta que xira ao redor da lúa e da noite. Ás 12.00 horas, o CSC Santa Marta acollerá un duplo espectáculo: O día em que a morte sabou, dos brasileiros Valeria&Habib, e A señora Rosa e a Morte, de Carmen Domech. As dúas montaxes achegan con teatro de sombras e monicreques aos rapaces cara á dualidade entre a vida e a morte. No mesmo centro, ás 18.30 horas, realizarase un segundo pase de O día em que a morte sambou.

Ás 17.30 horas na Praza Roxa, a compañía arxentina El Telón ofrecerá a obra Historias con guante, un espectáculo de bonecos de luva que xira sobre dous personaxes, María e Juancito. A moza descobre algo estraño mentres fai a compra e precisa contarllo ao seu noivo. A montaxe, en caso de chuvia, ficará suspendida.

Unha hora máis tarde, ás 18.30 horas, o Teatro Principal acollerá o espectáculo Viento, dos tamén arxentino El Colectivo. Trátase dun espectáculo de luva e máscaras sobre dous personaxes nostálxicos que se descobren nunha estación de tren e fican namorados nun mundo sen cabeza. Tenrura e humor nun universo absurdo

Venda de entradas

As entradas para as funcións do Teatro Principal, Fundación SGAE e CSC de Santa Marta custan 5 euros

por persoa, podendo adquirir catro billetes para un mesmo espectáculo por 15 euros. As entradas para as montaxes do Teatro Principal véndense de forma anticipada de martes a sábado en horario de 18.00 a 21.00 h. Os días de función, pódense adquirir dende unha hora antes do comezo do espectáculo. Na Fundación SGAE e no CSC de Santa Marta, as entradas véndense tamén dende unha hora antes do comezo do espectáculo.