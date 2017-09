O CITIUS acollerá en outubro o II Workshop Aprendizaxe automática Galicia

Compostela, 19 de setembro do 2017 – Dentro de un mes o CITIUS, da Universidade de Compostela, acollerá o II Workshop Aprendizaxe automática Galicia organizado en colaboración co CITIC da Universidade da Coruña, Atlanttic da Universidade de Vigo e o CESGA.

O II Workshop Aprendizaxe automática Galicia pretende consolidar o encontro como punto de contacto entre a industria e a comunidade investigadora neste ámbito. Con este obxectivo, o workshop dará prioridade a aqueles traballos que presenten casos concretos de aplicación de tecnoloxías de Aprendizaxe automática na industria ou no tecido socioeconómico.

Aprendizaxe automática

Nos últimos anos o interese da industria e da comunidade investigadora polas tecnoloxías asociadas ao Aprendizaxe Máquina ou Aprendizaxe automática (ML) incrementouse notablemente. Diversos factores determinantes, como a dispoñibilidade de contornas computacionales cada vez máis potentes, a irrupción das tecnoloxías Big Data, a mellora nos algoritmos de aprendizaxe, a aparición do Deep Learning, ou o acceso a un conxunto de datos cada vez maior e a menor custo, converteron a esta tecnoloxía nun referente actual en case calquera campo do coñecemento.

O uso das tecnoloxías ML supuxo un punto de inflexión na sociedade coa súa presenza nunha ampla gama de aplicacións, por exemplo: sistemas de procura, análise de textos, análises de redes sociais, recoñecemento de obxectos e caras, procesado do ADN, recoñecemento do fala, analítica de datos médicos, mellora e optimización dos sistemas de produción na industria, aplicacións de analítica para a intelixencia de negocio, e un larguísimo etcétera. Con todo, e a pesar de todos os beneficios achegados polo ML á sociedade e á industria, o seu potencial máximo está aínda por explotar, polo que existe un futuro cheo de novos retos e oportunidades.

O II Workshop Aprendizaxe automática Galicia celebrarase o xoves 19 de Outubro, a partir das 9:00 am. Nesta edición o evento celebrarase no salón de actos do CiTIUS en Santiago de Compostela e o Comité Científico esta formado por:

Ricardo Cao (CITIC – UDC, ITMATI)

Milagres Fernández Gavilanes (AtlantTIC – UVIGO)

David Mera Pérez (CiTIUS – USC)

Andrés Gómez Tato (CESGA)

Félix Díaz Hermida (CiTIUS – USC)