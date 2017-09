Festa de clausura na piscina do Muíño

Ordes, 10 de setembro do 2017 – Xa na recta final de tempada e a piques de cerrar as súas portas o Concello de Ordes preparou unha fin de semana do máis especial na piscina do Muíño.

Grandes inchables ocuparon parte do vaso principal, co fin de que todas e todos os que quixeran puideran divertirse pegando brincos, deslizándose polos tobogáns e dándose un bo baño.

Para que ninguén se perdera a oportunidade de participar nesta festa de clausura a xornada de onte no Muiño foi de portas abertas, algo que se volverá a repetir hoxe domingo, día no que estas instalacións pecharán definitivamente as portas ata o vindeiro verán.